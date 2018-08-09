В Днепре несовершеннолетняя на шестом месяце беременности родила тройню

Юная мама не будет отказываться от дочерей

В Днепре 17-летняя переселенка из Луганской области родила на шестом месяце беременности троих девочек.

Как говорится в сюжете ТСН, дочерей девушка назвала Мирославой, Доминикой и Стефанией.

Новорожденные имеют экстремально низкий вес, а одна девочка весит всего 800 грамм.

"Как куколка, на двух ладошках умещается", - удивляется молодая мама.

"Каждый день мог ухудшить ее состояние внутреннее, и все это могло очень плохо закончиться. Две девочки родились с весом меньше килограмма – это экстремальная низкая масса тела", - пояснила заведующая отделением перинатального центра Елена Верещак.

Бросать в родоме дочерей девушка не намерена, хотя их 17-летний отец отказался от наследниц, как только узнал о тройне. Жила Виктория Семенога после отъезда с оккупированной территории в Верхнеднепровске у бабушки, где и познакомилась со своим ровесником. Подростки встречались на протяжении двух лет, вместе поступили в училище, а затем узнали о беременности.

"Посмотрела, говорит: у вас двойня, ой, у вас тройня! Я думала, я заплачу. Просто повезло, что я лежала – я бы, наверное, упала. Так и папа тоже сидел, он был сначала рад, а потом", - вспоминает роженица.

Мать девушки, у которой в оккупированной области новая семья и годовалый малыш, приехала к дочери ненадолго. Возвращаться из больницы Виктории придется к бабушке, у которой нет условий для троих малышей. Сейчас несовершеннолетней маме помогают неравнодушные. Она намерена дать дочерям отчество своего отца.

Напомним, в США женщина родила две пары идентичных близнецов подряд.