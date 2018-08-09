Боевики обстреляли военное авто под Золотым: есть жертвы

Под Золотым обстреляли военное авто.

Вечером 8 августа в районе города Золотое боевики обстреляли автомобиль украинских военнослужащих из противотанкового ракетного комплекса.

Столкновение закончилось трагически: один боец погиб, а еще четверо ранены, сообщила пресс-служба Луганской ОВГА.

«Известие о наших потерях среди военнослужащих под Золотым стало очередным подтверждением факта, что война продолжается, а враг не собирается прекращать попыток к эскалации конфликта», – считает глава Луганской ОВГА Юрий Гарбуз.

Напомним, в разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе. Во вторник террористы, в частности, открывали огонь из минометов.

Кроме того, востоку Украины грозит экологическая катастрофа из-за отстойника ядовитых отходов под Горловкой. Причиной трагедии могут стать систематические обстрелы со стороны пророссийских боевиков.