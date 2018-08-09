В "Укрзализныце" рассказали,когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"

Поезд

Госкомпания «Укрзализныця» планирует запустить состав «Киев - Минск - Вильнюс - Рига» – т.н. «поезд четырех столиц» уже 28 сентября.

С таким заявлением в четверг, 9 августа, заявил и.о. главы правления госкомпании Евгений Кравцов. «Страны Балтии становятся ближе. Поезд в Ригу через Минск и Вильнюс начнет курсировать еженедельно уже в сентябре. За 19 часов в пути можно побывать в 4 столицах Европы. Уже готовим и новую ливрею (расцветку вагонов – «Главред»). Чтобы издалека было видно украинские вагоны», − цитирует его пресс-служба Укрзализныци.

По словам Кравцова, «поезд четырех столиц» будет курсировать еженедельно. Кроме того, сейчас ж/д администрации стран, через которые будет пролегать маршрут поезда, осуществляют окончательное согласование стоимости проезда.

Состав получит номер 32/31 и будет отправляться со станции «Киев-Пассажирский» в 14.07. Прибытие в Ригу на следующий день в 09.05. Обратно поезд будет отправляться в 11.10 и прибывать в столицу Украины в 6.42.

При курсировании в направлении Риги «поезд четырех столиц» будет делать остановки в 23.35 в Минске и в 00.25 в Вильнюсе. При курсировании в направлении Киева − в 15:48 в Вильнюсе и в 20:17 в Минске.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения странице в Facebook за 117 тысяч гривен.