Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев

На Кипре нашло себе работу больше всего украинцев / фото: ellada-russia.ru

В прошлом году более 17 тысяч украинцев устроились на работу на Кипре - больше, чем в любой другой стране. Всего за 2017 год за границей нашли себе работу 84 тысячи украинцев, а с 2014 года на чужбину в поисках работы уехали 3,2 миллиона граждан страны.

"Наибольшими потоки трудовых миграций были на Кипр (17,8 тыс. лиц), Польшу (12,4 тыс. лиц), Германию (9,2 тыс. лиц), Великобританию (8,1 тыс. лиц), Грецию (6,3 тыс. лиц), Панаму (2,8 тыс. лиц), США (2,6 тыс. лиц), Нидерланды (2,6 тыс. лиц)", - сообщили в четверг, 9 августа, в Минсоцполитики в ответ на запрос Укринформа.

Читайте такжеУкраине грозит демографический кризис из-за массовой трудовой миграции в ЕС - Atlantic CouncilВ Минсоцполитики также отметили, что среди трудоустроенных за рубежом граждан Украины в 2017 году треть ранее работали на транспорте, 10% - в перерабатывающей промышленности и 10% - на строительстве.

В то же время в ведомстве отметили, что приведенные данные "характеризуют только отдельную часть рынка труда, ведь большинство наших соотечественников находят работу за рубежом без посредников".

Напомним, украинцы массово выезжают на заработки в одну из стран Прибалтики. Согласно обнародованным данным, граждан Украины привлекают гораздо более высокая зарплата и упрощенные условия устройства на работу.

Ранее сообщалось, что украинке размололо руку на заработках в Польше. Инцидент был бы не столь трагичен, будь работодатель женщины чуть менее жадным.

Напомним, портал Expat Insider подсчитал количество украинских мигрантов. Большинство из них довольны жизнью на новом месте.