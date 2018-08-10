В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото

Никита Панфилов (в центре) на съемках в Киеве / Фейсбук Е.Котляровой

В Киеве прошли съемки российского сериала "Пес", в которых принимал участие актер РФ Никита Панфилов, который внесен в "Чистилище" проекта "Миротворец" за поддержку аннексии Крыма.

"Суперовое чувство, когда возле дома проходили съемки фильма "Пес". Несмотря на насыщенность дня, главные актеры Никита Панфилов, Андрей Саминин и Мухтар (сегодня был именно он) уделили нам свое внимание. Благодарна им за хорошее настроение", - сообщила на своей странице в Facebook Екатерина Котлярова.

Как отмечает ТСН, на съемках также присутствовал экс-боец батальона "Айдар" Юрий Оксюковский.

Панфилов попал в базу "Миротворца" в апреле 2018 года как ведущий сериала "Бастионы России" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым и участие в пропагандистских акциях России (страна-агрессор), а также попытках легализации аннексии АР Крым".

Напомним, ранее сообщалось, что в базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора.