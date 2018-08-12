Каплан попросила не распространять информацию о возможном освобождении Сенцова / УНИАН

Сестра политзаключенного Кремля, незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, Наталья Каплан попросила не распространять информацию о возможном освобождении режиссера, поскольку это может ему навредить.

"Ночь была ужасна. Пожалуйста, давайте сделаем выводы. Пожалуйста, не надо звонить Читайте такжеРоссийские тюремщики рассказали, во сколько им обходится голодовка Сенцовамаме Олега до тех пор, пока информация не подтверждена. Тем более ночью, тем более посторонний человек. Даже если вы, действительно, узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать НИКАКОЙ информации, пока он не покинет Россию. Такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить ситуации. Все мы видим, как все нестабильно в царстве стабильности", - попросила Каплан в своем Facebook.

Накануне журналистка Виктория Ивлева заявила о вылете самолета с Сенцовым из Салехарда.

"Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все!" - сообщила она в Facebook. Однако позднее в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергли информацию СМИ, что осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов был вывезен из колонии №8 в Лабытнанги.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму. Свою вину он не признал и в середине мая объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политзаключенных.