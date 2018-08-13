Эксперт спрогнозировал, как россияне будут действовать в Украине в канун выборов

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Российские власти имеют в запасе два равнозначных плана ради достижения своей цели − победы на выборах украинского в 2019-м нужного кандидата.

К такому выводу пришел эксперт и обозреватель «Радио Свобода» Алексей Минаков. ""Мягкий" сценарий - провоцирование Кремлем внутреннего конфликта с помощью информационно-психологического воздействия и диверсионно-террористических акций. Чтобы дезориентировать украинское общество и одержать победу для "своего" кандидата сначала на президентских выборах, а затем привести в украинский парламент "свое" большинство", − считает он.

Кроме того, Минаков выразил убежденность, что таким образом Российская Федерация не станет применять полномасштабное военное наступление на Украину, поскольку мягкий сценарий даст возможность контролировать Украину в достаточной степени.

Также, как считает обозреватель, кремлевские идеологи давно – «на всякий случай» − закончили разработку и жестко-силового сценария – «провоцирование реальной гражданской войны и введения российских "миротворцев" якобы "для предотвращения кровопролития".

Напомним, ранее сообщалось о том, что авторитетное западное издание The Times рассекретил план Кремля по аннексии Запорожья.