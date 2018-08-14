РФ законодательно аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму

Согласно новому закону, разрешения на пользование землей отныне будет выдавать российское правительство.
На территории России вступил в силу закон, согласно которому перестают действовать в аннексированному Крыму украинские лицензии на пользование недрами, а также вводится новый порядок их регистрации.
Как сообщает ТАСС, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению российского правительства на основе аукциона.
В законе указано, что все украинские лицензии, выданные до аннексии Крыма, считаются недействительными.
"Теперь правительство России будет принимать решения о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий", - сказано в сообщении.
Отмечается, что новый закон "устанавливает такие же нормы предоставления лицензий в Крыму, какие уже действуют по всей России".
Напомним, за время, минувшее со времени аннексии Крыма, россияне незаконно добыли на полуострове и на шельфе Черного моря 7,2 млрд кубических метров газа.