РФ законодательно аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму

Россия присвоила украинские недра Крыма / Фото: Reuters

На территории России вступил в силу закон, согласно которому перестают действовать в аннексированному Крыму украинские лицензии на пользование недрами, а также вводится новый порядок их регистрации.

Как сообщает ТАСС, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению российского правительства на основе аукциона.

В законе указано, что все украинские лицензии, выданные до аннексии Крыма, считаются недействительными.

"Теперь правительство России будет принимать решения о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий", - сказано в сообщении.

Отмечается, что новый закон "устанавливает такие же нормы предоставления лицензий в Крыму, какие уже действуют по всей России".

Напомним, за время, минувшее со времени аннексии Крыма, россияне незаконно добыли на полуострове и на шельфе Черного моря 7,2 млрд кубических метров газа.