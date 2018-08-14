Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч

Снайперская винтовка LRT-3

Канадская фирма PGW Defence Technologies поставит Украине снайперские винтовки на сумму около $770 тысяч.

Как сообщил глава компании Росс Спагруд, украинская армия получит снайперские винтовки LRT-3, передает телеканал UATV.

Он отметил, что договор подразумевает "поддержку и обучение".

В конце июля депутат Верховной Рады Виталий Куприй заявил, что Служба безопасности Украины открыла уголовное дело на президента страны Петра Порошенко по подозрению в государственной измене.

По его словам, поводом для разбирательства стало то, что в августе 2017 года Порошенко подарил полку спецназа 100 снайперских комплексов общей стоимостью 500 млн грн.