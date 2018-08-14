В зоне ООС поймали двух российских "посланцев" с украинскими паспортами: опубликованы фото

/ пресс-центр ООС

Правоохранители в зоне Операции Объединенных сил разоблачили граждан с паспортами двух государств – Украины и РФ, пытавшихся проникнуть в зону ООС.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра ООС на странице в социальной сети Facebook.

"Во время проведения фильтрационных мероприятий военные контрразведчики СБ Украины из состава Объединенных сил установили, что трое граждан Украины, уроженцы Донецкой области, длительное время находясь на территории России, в 2014 и 2015 годах добровольно получили паспорта граждан "страны агрессора" и скрывали данный факт. Другой "земляк" в 2010 году, во время получения гражданства Украины, сменил фамилию и имя, а также написал обязательство об отказе от гражданства Российской Федерации в течение 2 лет. Однако взятого на себя обязательства не выполнил", − заявили они.

Правоохранители в зоне ООС не исключают, что задержанных могли быть направлены на мирную территорию Украины кураторами из РФ ради дестабилизации ситуации в канун Дня независимости Украины.

/ пресс-центр ООС

/ пресс-центр ООС

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Славяносербском диверсанты уничтожили командира боевиков группировки «ЛНР».