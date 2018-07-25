Как "освободители" Донбасса оказались обычными убийцами

Денис Казанский

журналист

25 июля 2018, 09:01

Оказалось, что преступления, которые приписывали ВСУ, на самом деле творили сами "борцы за русский язык".

Украинцев ждут новые открытия о преступлениях в "ДНР"

Чем больше времени проходит с начала войны, тем больше правды мы узнаем про события 2014-15 гг. Какие только ужасы не рассказывали четыре года назад про зверства украинской военщины. Но с годами налет лжи стирается, и на поверхность выплывают реальные факты. Постепенно выясняется, что все самые страшные преступления, которые приписывали ВСУ, на самом деле творили сами "освободители".

Так было с "блуждающими минометами" в Луганске, которые сначала приписывали коварным украинским ДРГ, пока Валерий Болотов перед смертью не признался, что обстреливали Луганск на самом деле люди Плотницкого (позже это подтвердили и арестованные боевики из его батальона "Заря"). Так теперь получилось и с обстрелом остановки в Донецке в январе 2015-го.

Думаю, вы помните эту историю. 22 января 2015 года минометная мина попала в троллейбус на улице Куприна (Боссе). Тогда погибло 8 человек. Преступление тут же списали на украинскую ДРГ. Конечно, с самого начала было понятно, что это вранье. Но теперь это подтверждает и бывший член группировки "ДНР" - боевик Денис Лотов, который воевал против Украины в 2014 году.

Читайте также: Украинцам лучше принять страшную правду о Донбассе

Лотов разочаровался в "ДНР", больше не воюет и живет теперь в России. Время от времени он записывает блоги с критикой Захарченко. В одном из этих блогов он рассказал о том, кто обстрелял троллейбус. Это были казаки из группировки атамана Сафоненко, которые враждовали с "Оплотом" Захарченко.

"Сафоновские" целились в базу "оплотовцев", но промахнулись. Результат - восемь трупов мирных дончан. Тогда, вскоре после обстрела ДНРовцы объявили, что задержали диверсантов. Но в итоге их так и не показали. И не удивительно. Ведь это были свои.

Группировку Сафоненко люди Захарченко вытеснили из ДНР весной 2015 года. С тех пор Сафоненко находится в России. У него все хорошо - он ходит на встречи с российскими писателями и политиками, выступает на ТВ. Хотя и Сафоненко, и Лотов, который заявляет о его причастности к обстрелу, постоянно живут в России, российские правоохранители не имеют к ним вопросов. Ничто не мешает вызвать их на допрос, расследовать гибель восьмерых дончан, но россиянам это не нужно. Ведь они жалеют жителей Донбасса только на словах. На самом деле Кремлю плевать на трупы и гибель людей с украинскими паспортами. И наказывать своих боевиков за массовые убийства мирных жителей россияне не собираются. Ведь тогда придется признать, что людей убивали "свои", "защитники Донбасса", "антифашисты", а вовсе не "каратели" из Львова.

Кто бы мог подумать, настоящими убийцами мирного населения оказались не украинские военные и даже не правосеки, а "борцы за русский язык"! Какая неожиданность.

Представляете, сколько еще подобных открытый ждет нас в будущем? Можете не сомневаться - сюрпризы еще будут.

Денис Казанский, журналист

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс ДНР Денис Казанский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять