В ООН заявили о масштабном кризисе с переселенцами в Украине

В ООН озабочены ситуацией с переселенцами / www.segodnya.ua

Ситуация с трудоустройством переселенцев, которых в Украине в связи с военным конфликтом на Донбассе насчитывается 1,5 миллиона, с каждым годом ухудшается.

"Украина переживает самый боольшой кризис, связанный с перемещением лиц в Европе, со времен кризиса на Балканах. Более 3,4 миллиона пострадавших от конфликта людей в Украине нуждаются в гуманитарной помощи", - цитирует Агентство ООН по вопросам миграции украинского представителя Томаса Лотара Вайса.

В ООН отмечают, что в июне 2018 года было занято 42% опрошенных, что на 6% меньше, чем в марте этого года.

В отчете подчеркивается, что с декабря 2017 года продолжил падать средний доход внутренне перемещенных лиц. По состоянию на июнь 2018 года он снизился до менее чем 2100 гривен, или 77 долларов США в месяц.

В организации акцентируют, что внутренне перемещенные лица сталкиваются с социальными и экономическими проблемами в новых местах проживания.

Напомним, на Херсонщине начальник отдела ведения Госреестра избирателей Голопристанской РГА Юрий Яровой назвал русскоязычных переселенцев из зоны военного конфликта на Донбассе "дебильноватыми".