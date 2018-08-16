В Киеве ожидается новый "погодный удар": гроза, град, сильный ветер

В Киеве 16 августа ожидаются гроза, град, сильный ветер, предупредили в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в четверг, 16 августа, до конца суток в Киеве ожидается гроза, местами — град.

В некоторых местах возможен сильный ветер, говорится на сайте Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

"По данным Укргидрометцентра, в Киеве до конца суток 16 августа гроза, местами шквалы 24 м/с, местами град", — отмечается в сообщении.

В Киеве 16 августа ожидаются гроза, град, сильный ветер, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua



Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик.