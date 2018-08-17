От грязного воздуха ежегодно умирают 300 тысяч украинцев: как уберечься

17 августа 2018, 04:08

В первую очередь страдают легкие, также в зоне риска – нюх и зрение.

Украина в пятерке стран мира по количеству смертей из-за загрязнения воздуха.
Украина в пятерке стран мира по количеству смертей из-за загрязнения воздуха. / moygrad.kiev.ua

Украина в пятерке стран мира по количеству смертей из-за загрязнения воздуха. Каждый год из-за токсичного воздуха умирает 300 тысяч украинцев.

В первую очередь страдают легкие, также в зоне риска – нюх и зрение. Вредят канцерогены из воздуха и коже человека.

Кроме того, от вредной экологии страдают сердце, нервная система и легкие. Трудно приходится и людям, которые страдают аллергией (не только из-за промышленной пыли, но и из-за цветения аллергенов).

Читайте такжеВ Украине активно зацвел опасный аллерген: как защититьсяСамый грязный украинский город в плане воздуха – Мариуполь (там нормативы превышены в 12 раз). Днепр, Херсон, Кривой Рог, Киев и Запорожье – тоже в "грязном" топе. В частности, в Киеве за последние пару дней концентрация вредных веществ в 5 раз превысила норму.

Когда основательницу экологической организации Олесю Крамаренко спросили, как уберечь себя от грязного воздуха, она отметила: "Это все равно, что давать советы людям, которые закрыты в газовой камере".

По ее словам, чтобы уберечь себя от загрязненного воздуха, нужно:

  • начать с себя: не курить, укреплять организм физическими упражнениями и здоровым питанием;
  • помогать активистам в их работе по очистке воздуха: в частности, не отказываться подписывать соответствующие петиции;
  • фиксировать заболевания, причиненные плохой экологией в медкартах;
  • самим не загрязнять воздух.

При этом необходимо следить за сообщениями экологов. Например, в Запорожье жителей периодически предупреждают, что с 15:00 до 21:00 – в городе загрязнение промышленной пылью I степени, то есть в это время лучше не выходить на улицу и даже закрыть окно.

Дома лучше поставить хороший воздушный фильтр. Что касается питания, что необходимо есть больше продуктов, богатых витамином А и бета-каротином: морковка, сладкий картофель, печенка, маргарин, сливочное масло. Эти вещества помогают формировать, а затем поддерживать слизистые оболочки в носовом проходе и желудочно-кишечном тракте, то есть сделает их более устойчивым к инфекциям.

Ранее сообщалось, что человечество ждут страшные муки из-за глобального потепления. Людям придется перестраивать не только свои города, но и способ жизни в них.

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Украина здоровье экология загрязнение воздух
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