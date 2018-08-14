На полпути к кипячению: человечество ждут страшные муки из-за глобального потепления

С 50° по Цельсию клетки человека начинают мутировать, животные ужасно мучаются, а кондиционеры перегружают электросети. Когда-то бывшая аномалией, температура в 50 градусов постепенно становится реальностью, с которой придется столкнуться огромному количеству людей.

Представьте себе город в 50 градусов по Цельсию (122 по Фаренгейту). Тротуары пусты, парки безмолвны, целые кварталы кажутся необитаемыми. Никто без необходимости не рискует выходить наружу в светлое время суток. Обитатели выходят на улицы только ночью – в стиле Герберта Уэллса, хотя при такой высокой температуре даже темнота сумерки больше не приносят облегчения. Неохлажденный воздух расценивается как как сточные воды: скорее бы прошел.

Игровые площадки в школах молчат, поскольку ученики укрываются внутри. В наиболее жаркие часы дня работа на открытом воздухе запрещена. Единственные люди в поле зрения - те, у кого нет доступа к охлажденному кондиционерами воздуху, у кого нет возможности вырваться из-под покрова жары: бедняки, бездомные, нелегальные рабочие. Общество делится на тех, у кого есть доступ к прохладе и тех, у кого его нет.

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Те, у кого нет возможности укрыться в помещении, могут рассчитывать только на тень или намоченное водой покрытие перед вентилятором. Строители, водители-мотоциклисты и уличные торговцы укрываются в спецодежде с головы до пят, чтобы сохранить прохладу. Тем временем, богатые перемещаются из одной климатически-кондиционированной среды в другую: дома, автомобили, офисы, спортзалы, торговые центры.

Таяние асфальта в Нью-Дели во время тепловой волны 2015 года. Фото: Хариш Тяги / EPA

Асфальт нагревается на 10-20 50°С выше температуры воздуха. Вы действительно можете пожарить яйцо на тротуаре. Собачьи лапы покроются волдырями за несколько минут ходьбы, так что домашние животные находятся за закрытыми дверями. В целом животных меньше: многие виды млекопитающих и птиц мигрировали в более прохладную среду, возможно, на большие высоты - или погибли. Рептилии, неспособные регулировать температуру своего тела или резко расширять свой диапазон, хуже всего приспособлены для адаптации. Мучаются даже насекомые.

Возможно, поначалу, когда был просто жаркий период, начался бум покупок солнцезащитных очков, купальников, барбекю, садовой мебели и пива. Но новизна быстро исчезла, как только неумолимое солнце стало нормой. Потребители стали более разборчивыми. Электросети перегружены от охлаждения. Жара превратилась в проблему.

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Температура кардинально меняет образ жизни. Аппетит, как правило, исчезает, поскольку организм не принимает тепловое воздействие пищи, а темперамент становится более резким – возможно, доходя до преступности и социальных беспорядков. Но в конечном итоге наступает летаргия, когда тело выключается, и любой длительный период, проведенный на открытом воздухе, становится опасным.

Больницы фиксируют всплеск госпитализаций из-за тепловых ударов, дыхательных проблем и других болезней, которые усугубляет высокая температура. Создаются специализированные палаты. Пожилые люди, страдающие ожирением и больные подвергаются наибольшему риску. Смертность растет.

Читайте такжеВ Японии люди гибнут от аномальной жарыПри 50°С – на полпути к температуре кипения воды и более чем на 10 градусов выше здоровой температуры тела – тепло становится токсичным. Человеческие клетки начинают "закипать", кровь сгущается, мышцы сжимаются вокруг легких, а мозг задыхается от кислорода. В засушливых условиях пот - встроенная система охлаждения тела - может уменьшить удар. Но эта защита ослабевает, если в воздухе уже есть влажность.

Участники хаджа идут с зонтами. спасающими от жары. По дороге их обрызгивали системы водного распыления. Фото: bdnews24

Так называемая "температура влажного шарика" [wet-bulb temperature, индекс тепловой нагрузки среды и регистрация относительной влажности и температуры, производящиеся при помощи шарового термометра] уже на 35 градусах может оказаться смертельной спустя несколько часов даже для самого здорового человека, и ученые предупреждают, что изменение климата сделают подобные условия все более распространенными в Индии, Пакистане, Юго-Восточной Азии и некоторых частях Китая. Эксперты утверждают, что даже при самых оптимистичных прогнозах сокращения выбросов, к 2100 году почти половина населения мира будет подвергаться воздействию потенциально смертельной жары в течение 20 дней в году к 2100 году.

В Европе столбики термометров поднялись до аномальных температур

Не так давно 50°С считались аномалией – сейчас такая температура получает все большее распространение. В этом году 1,1 миллиона жителей Навабшаха в Пакистане пережили самый жаркий апрель за всю историю наблюдений на земле, а температура достигла 50,2 градусов. В соседней Индии двумя годами ранее город Фалоди захлестнула температура в 51°С – этот день стал самым жарким в истории страны.

Дев Нийоги, профессор университета Пердью, штат Индиана, и председатель департамента городской среды американского метеорологического общества, стал свидетелем того, насколько города пострадали от сильной жары во время исследовательской поездки в Нью-Дели и Пуне во время этой тепловой волны 2015 года в Индии, которая убила более 2000 человек.

"Вы могли видеть физические изменения. Дорожное покрытие начало таять, кварталы затихли, потому что люди не выходили на улицу, а водный пар поднялся с земли, как пустынный мираж, - вспоминает он. - Мы должны надеяться, что не станем свидетелями 50C. Это будет неизведанная территория. Инфраструктура будет разрушена, а услуги экосистемы начнут разрушаться, с далеко идущими последствиями"

Несколько городов в Персидском заливе все больше привыкают к такой жаре. В Басре с населением в 2,1 миллиона были зарегистрированы 53,9С два года назад. Кувейт-сити и Доха испытывали 50C и более в последнее десятилетие. В Курияте, на побережье Омана, ночные температуры ранее этим летом оставались выше 42,6C, что считается самой высокой "малой" температурой, когда-либо зарегистрированной в мире.

В Мекке два миллиона совершающих хадж паломников ежегодно нуждаются во все более изощренной поддержке в борьбе с жарой. Судя по современным тенденциям, это лишь вопрос времени, когда температура превысит рекорд 51,3С, достигнутый в 2012 году. В прошлом году традиционалисты были в восторге от планов установить самые большие в мире выдвижные зонты, которые могли обеспечить тень во дворах и на крыше большой мечети. Для вентиляции четырех самых больших палаток были установлены кондиционеры весом 25 тонн. Тысячи вентиляторов уже охлаждают мраморные полы и ковры, в то время как конная полиция обрызгивает толпы водой.

Футбольные болельщики, вероятно, не могут рассчитывать на подобный уход на время ЧМ- 2022 в Катаре, а множество рискует увеличить опасность гипертермии и обезвоживания, сняв с себя рубашки и употребляя алкоголь. ФИФА настолько обеспокоена условиями, что перенесла проведение ЧМ с лета на неделю до Рождества. Жара также является причиной, почему японские политики сейчас обсуждают вопрос о том, следует ли вводить Летнее время для Олимпийских Игр в Токио-2020, чтобы марафонцы и спортивные ходоки могли начать выступления в 5 утра и избежать полуденных температур, которые в последнее время начали достигать 40°C с влажностью более 80%.

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На Australian Open в Мельбурне в этом году – когда температура окружающей среды достигла 40C – теннисисты из-за теплового удара шатались, словно боксеры в состоянии "грогги". Даже прогулка по улице может угнетать при подобных температурах. "Взрыв жары, словно из доменной печи... буквально апокалиптичные ощущения, чувствуется угроза", - говорит Найджел Таппер, профессор экологии мельбурнского Университета Монаш о 48C, зафиксированных в некоторых частях города: "Вы не можете находиться на улице больше нескольких минут".

Он добавляет, что чувство возросшей опасности усиливается угрозой лесных и кустарниковых пожаров. "Вы не можете не спросить: "Как этот город может работать в подобных условиях? Что мы можем сделать, чтобы город продолжал оказывать важные услуги для этих условий? Что мы можем сделать для снижения температуры в городе?".

В тех местах, где уже борются с сильной жарой, делают все зависящее. В Ахмадабаде, в Гуджарате в больницах открыли специализированные тепловые палаты. Австралийские города сделали бассейны доступными для бездомных при температуре выше 40C, и поручили школам отменить уроки на детских площадках. В Кувейте уличные работы запрещены между полуднем и 16:00 вечера, когда температура растет.

Но многие нормативные акты игнорируются, а компании и частные лица недооценивают риски. Почти во всех странах показатели госпитализации и смертности, как правило, растут, когда температура превышает 35С, что происходит все чаще и во все большем количестве мест. В настоящее время в 354 крупных городах средняя летняя температура превышает 35C. К 2050 году изменение климата приведет тому, что этих городов будет 970, согласно недавнему исследованию "Будущее, которого мы не хотим", в котором участвовали альянсы 40 крупнейших мегаполисов мира. В тот же период прогнозируется, что число городских жителей, которые подвергнутся воздействию экстремальной жары, увеличится в восемь раз - до 1,6 миллиарда человек.

По мере того, как базовые показатели смещаются по всему миру, 50C также неприятно близки к десяткам миллионов людей. В этом году в Чино, в 50 км от Лос-Анджелеса, зафиксировали рекордные 48,9°C, Сидней стал свидетелем 47°C, а Мадрид и Лиссабон также пережили температуру около 40С. Новые исследования показывают, что Франция "может легко превысить" 50 C к концу века, а австралийские города, согласно прогнозам, достигнут этой точки еще раньше. Кувейт, тем временем, может сжариться до непригодных для жизни 60C.

Вопрос, как достичь охлаждения в плотном населении, в настоящее время занимает важное место в политической и академической повестке дня. По словам Нийоги, на прошлой неделе в Нью-Йорке состоялся совместный состязательный симпозиум по городскому климату. Города могут быть модифицированы для снижения температуры посредством мер по экономии воды, созданию тени и теплоотвода. Во многих странах мира эти шаги уже предпринимаются.

При 50C в городе может быть терпимей, если на зданиях и вокруг них есть пышные зеленые насаждения, башни с умной тенью, которые вращаются за движением солнца; крыши и тротуары, окрашенные поверхностями с высокой отражаемостью, поглотители тумана и поля с возобновляемыми источниками энергии для обеспечения охлаждения без добавления парникового эффекта.

Но с учетом рекордных показателей, которые растут быстрей, чем базовые показатели, говорит Нийоги, адаптация потребует изменений не только в дизайне самих городов, но и того, как они организованы и как мы в них живем. В первую очередь мы должны увидеть грядущее – не поражающее яростью наводнения или тайфуна, но способное стать еще более разрушительным.

"Жара отличается, - говорит Нийоги. - Вы не видите, как температура ползет к 50С. Это может застать людей врасплох".

Перевод из Guardian