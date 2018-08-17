В небе над Киевом заметили боевые самолеты: видео

Очевидец / "Страна"

В небе над столицей Украины в пятницу, 17 августа, были замечены летящие самолеты-истребители и военные вертолеты.

Об этом сообщает портал "Страна" со ссылкой на очевидцев инцидента. Они предположили, что в небе над Киевом проходит подготовка к параду ко Дню независимости Украины, который состоится 24 августа.

Как заявил в комментарии порталу "Информатор" глава Управления коммуникации и прессы украинского Минобороны Алексей Чернобай, на данный момент отсутствует информация о том, что в параде будут участвовать самолеты и вертолеты.

"Сейчас идут подготовительные работы, решаются организационные моменты. Точный перечень того, что можно будет увидеть на параде можно будет увидеть только на генеральной репетиции 20 августа", — сказал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киев начали массово привозить технику для участия в параде ко Дню Независимости.