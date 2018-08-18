"Содомский грех": в Одессе напали на участников Марша равенства, есть задержанные

Оппоненты ЛГБТ-фестиваля собрались возле Дюка и молились за традиционные семейные ценности.
В субботу, 18 августа, в Одессе двое мужчин, напавшие на участников Марша равенства, были задержаны полицией.
"В Приморский отдел полиции в г. Одесса работниками полиции доставлены двое мужчин, которые совершали хулиганские действия в центре города, ударив прохожего. Сейчас устанавливается личности участников конфликта и обстоятельства совершенного", - говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.
Как пишет "Думская", что задержанные напали на участников шествия в районе Екатерининской площади.
Издание отмечает, что оппоненты ЛГБТ-фестиваля собрались возле Дюка и молились за традиционные семейные ценности.
"Один из капелланов преградил путь маршу и начал кричать о "содомском грехе" и призывать участников покаяться. Те ему возразили, что "Бог есть любовь". Полиция оттеснила священника, тогда он присоединился к "традиционалистам" возле Дюка и продолжил проповедь при помощи громкоговорителя", - сказано в материале.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге под наблюдением ОБСЕ прошел Марш равенства.