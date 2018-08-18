Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на Яблочный спас

В Киеве на Яблочный спас будет дождь и гроза, спрогнозировала Наталья Диденко / Главред

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в воскресенье, 19 августа (православные отмечают Преображение Господне, праздник в народе называют Яблочным спасом), днем температура воздуха достигнет +29 градусов.

В столице ожидается кратковременный дождь и гроза, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"В Киеве на Спаса… температура воздуха (днем — Ред.) +26 +29 градусов", — отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.