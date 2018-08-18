За лето в Украине из-за ДТП и случаев на воде погибло более сотни детей - Нацполиция

18 августа 2018, 19:07

Также детей украинцев косит суицид.

Аброськин заявил, что количество погибших и утонувших за два с половиной месяца детей шофкирует
Аброськин заявил, что количество погибших и утонувших за два с половиной месяца детей шофкирует / Facebook.com

Более сотни детских жизней за два с половиной месяца лета унесли дорожно-транспортные происшествия и случаи на воде. Эта цифра почти в два раза перекрывает количество детей, погибших за четыре года войны на Донбассе.

"С начала лета очень много в наших ежедневных полицейских сводках начал встречать трагических случаев с детьми на воде. Только за период с 1 июня по 16 августа 2018 года на водоемах государства вследствие утопления погибло 53 ребенка: до 10 лет - 22 ребенка, с 11 до 13 - 15 детей и с 14 до 17 лет -16 детей. За этот же период в результате дорожно-Читайте такжеНовое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли детитранспортных происшествий погиб 51 ребенок. Для сравнения, по данному Минсоцполитики, на территории Донецкой и Луганской областей за все время войны погибло 68 детей", - написал первый заместитель главы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Кроме того, добавил Аброськин, за семь месяцев 2018 года детьми было совершено 156 попыток суицида, шесть из них пришлось на лето. 58 попыток были удачными, остальные удалось вовремя предотвратить.

Напомним, июль 2018 года оказался слишком богат на детей, угодивших в переплет ДТП; всего в Украине в происшествиях на дорогах пострадало 324 ребенка, из них погибло 19 детей.

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