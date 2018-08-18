Продюсер назвал условие отказа украинских артистов от гастролей в РФ

Владимир Бебешко недоумевает, почему артистам нельзя ездить в Россию, а политикам можно. / УНИАН

Отечественный продюсер и аранжировщик Владимир Бебешко заявил, что украинские артисты прекратят ездить на гастроли в Россию после того, как в эту страну начнут игнорировать отечественные политики и чиновники.

"Все украинские артисты готовы поддержать этот закон и не ездить в Россию при одном условии: если все чиновники перестанут иметь связь с Россией. То есть, если политики перестанут торговать и зарабатывать на этом деньги. Пусть покажут пример – и мы так же прекратим сотрудничать. Выборочно это быть не может. Все – так все. Никто – так никто. Потому что это неприятно. Как это: нас артистов гнать, а самим торговать?", - цитирует его 24 канал.

По словам Бебешко, его подопечные принципиально не выступают в России. Он подчеркнул, что российская эстрада всегда состояла из украинских артистов, поэтому сейчас в РФ жанровый кризис, ведь большинство наград в шоу-бизнесе всегда получали селебретиз из Украины.

"Россия всегда отставала от Украины. Все таланты и звезды преимущественно выходили из Украины. Они всегда обращались к нам за интересными идеями", – завершил Бебешко.

Напомним, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что украинские власти твердо намереваются добиться принятия законов, согласно которым артистов будут назаказывать за концерты в пределах России.