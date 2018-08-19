Боевики пустили в ход минометы и вооружение БМП: в штабе ООС назвали потери бойцов ВСУ

Боец ВСУ / Штаб ОСС

В субботу, 18 августа, на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.

В течение суток боевики 43 раза обстреливали позиции украинских военных, в частности, 4 раза из запрещенных Минском минометов. Боевики открывали огонь из гранатометов, стрелкового оружия, БМП и пулеметов, говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

При этом под обстрелами боевиков оказались Крымское, Новотошковское, Кряковка, Золотое, Попасная, Новоалександровка, Пивденное, Авдеевка, Марьинка, Новотроицкое, Верхнеторецкое, Пески, Чермалык, Водяное, Гнутово, Лебединское, Павлополь и Широкино.

По данным разведки за сутки было ликвидировано двое боевиков, еще шестеро ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала проведения Операции Объединенных сил в зоне военного конфликта на Донбассе 30 апреля 2018-го бойцы ВСУ восстановили контроль над 15-ю квадратными километрами украинской территории.