Меркель, Порошенко и Путин / Reuters

Президенту Украины Петру Порошенко канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель во время телефонного разговора рассказала о результатах своих недавних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующее сообщение было опубликовано на президентской странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Ангела Меркель проинформировала меня о результатах переговоров с президентом России, состоявшихся накануне в Германию Мы с госпожой Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел Нормандского формата по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса. Я призвал Федерального канцлера активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированных ею территориях", − написал Порошенко.

/ Twitter

/ Twitter

Напомним, ранее сообщалось о том, что дипломат объяснил, чего стоит бояться украинцам после встречи Путина и Меркель.