"Асфальтные низины, осторожно": синоптики уточнили, кому ждать грозовых дождей 21 августа

Прогноз погоды на 21 августа в Украине. / УНИАН

Погода в Украине 21 августа будет дождливой на большинстве территорий страны, но при этом довольно теплой.

Так, прогноз погоды от Укргидрометцентра на 21 августа обещает дожди с грозами на севере и западе, а вот югу и востоку – жару.

При этом температурные показатели не опустятся ниже +27 градусов ни в одной из областей Украины.

Погода в Киеве на сегодня обещает дождь, но кратковременный. Отметка на термометре днем достигнет +28-30 градусов, а ночью опустится до +17-19 градусов.

Прогноз погоды на 21 августа в Украине / Скриншот

В свою очередь синоптик Наталья Диденко также пишет, что 21 августа дожди с грозами пройдут на западе и севере Украины (местами). Волынь и Ровненская область оказались в "сухой" зоне. Температура воздуха +24-29 градусов.

"Юг, восток и практически все центральные области – в солнце, +28-33 градуса", – отметила Диденко.

И добавила: "В Киеве – асфальтные низины, осторожно – ожидается местами дождь с грозой. Днем около 28 градусов".

Читайте такжеСиноптики спрогнозировали погоду в Киеве на День независимостиА вот с 22 августа в Украине ожидается кратковременное похолодание, предупредила синоптик: "День Флага и День независимости пройдут, по предварительным прогнозам, среди великолепной погоды, солнечной, теплой, без сильной жары".

По народным приметам на 21 августа, в день памяти святителя Мирона, епископа Критского, бывают сильные ветры. В старину говорили: "Каковы Мироны – таков январь".

Ранее народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале осени. В конце последнего месяца лета ожидаются осадки, отметил эксперт.

По другим данным, средняя температура воздуха в сентябре в Украине будет колебаться от +20-25 градусов на западе до +28-30 градусов на юге и юго-востоке. В центральных областях днем температура будет держаться на отметках +26-28 градусов.