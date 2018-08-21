Танки и боевые самолеты: Сеть заполонили видеоролики подготовки к параду по поводу Дня Независимости

Иллюстративное фото / Владимир Мальцев

Накануне в центре столицы Украины состоялась предпоследняя репетиция военного парада, приуроченного к очередному Дню Независимости страны.

По центральным улицам Киева на улицах столицы было много автомобильной и бронированной техники, а в небе совершила пролет боевая авиация.

Кроме того, по центральной улице города, Крещатике, также прошли "коробочки" военнослужащих ВСУ и сотрудники остальных силовых ведомств.

Также известно, что вечером в среду, 22 августа, состоится финальная репетиция парада ко Дню Независимости, на которой военнослужащие будут облачены в праздничную форму.





Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве во время репетиции парада зенитная установка врезалась в здание.