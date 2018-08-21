"Stop Putin". В Киеве у посольства России устроили акцию в поддержку Сенцова

В Киеве возле посольства России десятки людей собрались на акции в поддержку Олега Сенцова / УНИАН

Во вторник, 21 августа, в Киеве возле посольства Российской Федерации началась акция в поддержку незаконно осужденного в РФ и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает срок в колонии города Лабытнанги.

Мероприятие приурочено к 100 дням голодовки украинца, в нем принимают участие около 60 человек, пишет УНИАН.

По данным агентства, участники акции держат плакаты с надписями: "#FreeSentsov" и "#Stop Putin" (российский президент Владимир Путин — Ред.).

"Организаторы мероприятия в выступлениях отмечают, что еще одной причиной проведения акции стало то, что Сенцову в колонии не предоставляют письма, что противоречит всем международным законам", — отмечается в материале.

В связи с этим известные украинские и иностранные деятели приняли участие в марафоне по написанию писем режиссеру, и сегодня эти письма зачитают под посольством России в столице.Читайте такжеЗадержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".

Позже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.