Порошенко оказался под следствием из-за Иловайска

Петр Порошенко

Печерский райсуд Киева обязал ГПУ провести расследование по поводу возможной госизмены президента Украины Петра Порошенко, сообщил нардеп Виталий Куприй.

"14 августа суд вынес постановление, которым обязал Генеральную прокуратуру расследовать преступления президента Порошенко, начальника Генштаба Муженко, экс-министра обороны Гелетея... предусмотренных рядом статей УК Украины, в том числе по госизмене", - написал Куприй в Facebook.

По его словам, речь идет о "виновных в Иловайской трагедии и Дебальцевском котле, дезертирстве и преступных приказах генералов, их непрофессионализме и равнодушии, а также покрывательстве этих преступлений военными прокурорами".

В июле Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело в отношении президента Петра Порошенко по подозрению в госизмене.