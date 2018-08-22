Верховный суд огласил вердикт о голосовании переселенцев на местных выборах

Переселенцы не получили право голосования на местных выборах / www.segodnya.ua

Верховный суд Украины принял решение о невозможности голосования переселенцев из восточных регионов страны во время местных выборов на территории Украины.

"Право участия в местных выборах есть только в тех граждан Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрацию постоянного места жительства на территории соответствующего села, поселка, города", - сообщает пресс-служба инстанции на официальном сайте.

Согласно принятого судом решения, регистрация места проживания внутренних переселенцев временна и поэтому не дает оснований для голосования на выборах местных органов власти.

В Верховном суде отметили, что справка или временная прописка "не могут служить основанием для права участия в местных выборах на этой территории". Решение было принято в рамках рассмотрения в кассационном порядке дела по иску в Отдел ведения Государственного реестра избирателей о восстановлении избирательных прав.

Напомним, в ООН заявили, что ситуация с трудоустройством переселенцев, которых в Украине в связи с военным конфликтом на Донбассе насчитывается 1,5 миллиона, с каждым годом ухудшается.