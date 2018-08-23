В Киеве начинает работу выставка военной техники

На Михайловской площади в Киеве начала свою работу специальная выставка военной техники, приуроченная ко Дню Независимости ; в ее рамках представлены как новейшие образцы украинской техники и транспортных средств, так и "рабочие лошадки" украинских силовых структур.

Посетители выставки смогут увидеть специальные бронированные автомобили, минометы и гранатометы, бронетранспортеры, танки, беспилотные авиационные комплексы, а также мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК" и модернизированную боевую машину ЗРК "Оса-АКМ", сообщает "112 Украина".

Также в выставке приняла участие ГПСУ, представившая собственные автомобили, мотоциклы, катера и мобильные комплексы.

Планируется, что выставка проработает до 24 августа.

Ранее мы уже публиковали программу мероприятий ко Дню независимости: куда сходить и что посмотреть в Киеве. В частности, торжественный военный парад пройдет на Крещатике.

Об истории и традициях Дня независимости в Украине читайте в нашем материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.

Как сообщалось, в столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны. Одна из таких колонн попала на видео.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа участие примут 18 подразделений из других стран, в том числе и стран-членов НАТО.