Последняя репетиция парада - по Крещатику снова прошли танки: опубликовано фото

В Киеве вечером 22 августа прошла последняя, генеральная репетиция военного парада, приуроченного к Дню Независимости Украины 24 августа.

Кроме собственно украинских военнослужащих, на этот раз в репетиции приняли участие и иностранные военные, которые уже прибыли в Киев для участия в параде. По Крещатику снова прошли украинские танки и другая военная техника, в небе шли самолеты ВСУ, передает "Главком".

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Ранее мы уже публиковали программу мероприятий ко Дню независимости: куда сходить и что посмотреть в Киеве. В частности, торжественный военный парад пройдет на Крещатике.

Об истории и традициях Дня независимости в Украине читайте в нашем материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.

Как сообщалось, в столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны. Одна из таких колонн попала на видео.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа участие примут 18 подразделений из других стран, в том числе и стран-членов НАТО.