"Таких умников надо истреблять": на выезде из Киева копы жестко скрутили водителя авто

Полицейские применили силу при задержании / фото: timeszp.co

В среду, 22 августа, на выезде из Киева полицейские остановили авто активиста Виктора Килимаря и провели обыск с применением силы.

Как рассказал сам активист в Facebook, инцидент произошел днем на улице Богатырской, при этом один из полицейских был в характерном для беркутовцев малиновом берете, а на шевроне у него было написано "полиция специального назначения", при этом у другого полицейского оказался стерт номер жетона.

"Причиной остановки был назван "антитеррористические меры". Водитель показал водительское удостоверение, удостоверение журналиста и другие документы на автомобиль. Полицейский обратился с требованием открыть багажник для осмотра. Одновременно другой полицейский обратился ко мне с требованием выйти из автомобиля. Следующей его требованием стало вывернуть все из карманов и сумки, он начал лезть в мои карманы и сумки", - рассказывает Килимарь.

При этом полицейские пригрозили, что могут сделать обыск и водитель будет лежать "мордой на асфальте".

"Я ответил что для обыска есть специальные основания и отдельная процедура, если она будет соблюдена, то никакого сопротивления я делать не буду. Кроме повышения голоса я получил наручники и начал угрожать задержанием. Я отметил про отдельные основания и процедуре задержания. В конце концов я согласился вывернуть все из карманов и показать все из сумки, еще раз подчеркнув, что это является нарушением закона"- пишет он.

Полицейские также разыграли сценку, в которой водитель якобы назвал их "сволочами", после чего заломили руки и отнесли к КПП.

"На первом этаже КПП один полицейский меня прижал к стене, другой использовал шокер. Кроме множества бранных слов они сказали, что "таких умников как ты надо истреблять", - добавил пострадавший.

Он подчеркнул, что никакого процессуального документа в отношении него не было составлено. При задержании у него спали часы, их никто не вернул, также он потом заметил царапины и синяки.

Отметим, что по словам народного депутата Александра Черненко, Килимарь входил от общественности в аттестационную комиссию по отбору национальной полиции и.

"Он буквально, жил этой реформой. Видимо не так он ее себе представлял", - написал Черненко в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе коп на служебном авто насмерть сбил пешехода.