"Совдеповский маразм": на Львовщине детей сгоняют на массовку для празднования Дня независимости

На Львовщине разгорелся новый скандал / УНИАН

Во Львовской области чиновники областной госадминистрации дают указания обеспечить явку 50 детей от каждого района для участия в мероприятиях по случаю празднования Дня независимости.

Как пишет журналистка Виктория Балицкая в своем Facebook, это следует из письма руководителя департамента образования ОГА Любомиры Мандзий районным отделениям образования.

Журналистка опубликовала фото скандального документа, а также скрин сообщения самой Мандзий, в котором она говорит о том, что приезд детей на празднование Дня независимости является добровольным.

"Самое противное - это механизм выполнения "парт-задачи". Председатель районного отдела образования давит на подчиненных, чтобы те давили на учителей, а те уже на родителей, а родители убеждали свои детей или просто приказывали им собираться в дорогу и обреченно топали гладить вышиванки, потому что рубашка есть, а чувства собственного достоинства нет ... Такая цепь совдеповского маразма", - пишет Балицкая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Прикарпатье школьники теряли сознание во время выступления Петра Порошенко в лицее.