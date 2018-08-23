В оккупированном Донецке расклеили листовки ко Дню Независимости Украины: опубликованы фото

/ "Радио Свобода"

Во временно оккупированном боевиками группировки "ДНР" неизвестные люди расклеили желто-голубые листовки, в которых содержались поздравления ко Дню Независимости Украины.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты проекта "Донбас.Реалии"(Радио Свобода) со ссылкой на местных жителей.

Горожане прислали сразу несколько снимков, которые подтверждают появление листовок в разных районах Донецка.

К примеру, они появились у здания Калининского райисполкома, на бульваре Шевченко, возле торгового центра "Амстор" и в других частях города.

Также украинскую символику неизвестные расклеили и в других временно неподконтрольных украинской власти городах − Шахтерске и Енакиево − а также возле шахты Свято-Андреевская и неподалеку от населенного пункта Ждановка.

/ "Радио Свобода"

/ "Радио Свобода"

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупированный Донецк поздравили с Днем флага запустив "жовто-блакитний стяг" на воздушных шарах.