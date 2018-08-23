Гройсман предупредил о повышении тарифов на газ

Гройсман признал, что тарифы на газ будут расти / Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинцев ожидает повышение тарифов на газ, поскольку стране нужно получить транш от МВФ, без которого экономике грозит дефолт.

"Я вчера на заседании правительства дал развернутый и абсолютно честный ответ о том, что происходит, почему мы должны повышать цену на газ, потому что это требование. Но требование это возникает потому, что нам нужна работа с внешними заимствованиями… Потому это требование находится в повестке дня. Мы с этим работаем", - сказал он на брифинге в Луцке в рамках визита в Волынскую область.

Премьер подчеркнул, что украинцы негативно воспринимают перспективу новых внешних займов для страны, однако у государства в данных обстоятельствах нет другого выхода.

"Я понимаю, что люди его (вопрос повышения цены на газ – ред.) воспринимают категорически негативно, я и сам его воспринимаю негативно. Но между двумя плохими решениями я выберу то, которое меньше всего будет приносить вред украинским гражданам", - сказал он.

Как ранее сообщалось, в Украине газ для населения в самое ближайшее время может вырасти в два раза. Это произойдет в том случае, если Верховная Рада примет закон об Антикоррупционном суде. В таком случае для получения очередного транша МВФ правительству нужно будет повысить цену газа для населения в ближайшее время

Напомним, в результате увеличения госдолга Украины каждый житель страны "попал" на 1,8 тысячи долларов США. Министр финансов Александр Шлапак отметил, что на данный момент около 10% бюджета государства идет на обслуживание госдолга, выплату процентов.