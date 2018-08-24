На Луганщине боевики применили артиллерию, есть жертвы и разрушения

Вражеская артиллерия на Донбассе / lug-info.com

В пятницу рано утром, 24 августа, село Врубовка Попаснянского района Луганской области подверглось артобстрелу со стороны боевиков, в результате попадания снаряда в дом погиб местный житель.

"В святой для украинцев День нашей независимости в результате артиллерийского обстрела российско-оккупационных войск с.Врубовка Попаснянского района погиб мирный житель. Это произошло около 5-ти часов утра. Снаряд попал прямо в дом, где жила семья погибшего. Мужчина, 1983 г.р., скончался от полученных ранений. У него осталась жена и двое детей", - написал глава Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Юрий Гарбуз на своей странице в Фейсбуке.

Также в результате артобстрела Врубовки повреждены школьные помещения и четыре двухэтажных дома.

Напомним, 23 августа в результате обстрелов боевиков на Донбассе погибли пятеро украинских военнослужащих, еще семеро украинских бойцов получили ранения.

В то же время российско-террористические силы понесли куда большие потери - 12 ликвидированных и 17 раненых.