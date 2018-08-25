"Перейти Рубикон": эксперт назвал главное достижение независимой Украины

Эксперт назвал главное достижение независимой Украины / УНИАН

Украина – это нация недоверчивых, а доверие – одна из главных составляющих капитала развития, а следовательно одно из препятствий на пути, так же как и присущий украинцам фатализм.

"Он помогает выживать, но и тормозит развитие. Мол, а зачем развиваться? Вокруг природа, черноземы, все растет. Мы спасемся – если не хлебом, то картофелем. И неурожай переживем. Ну а если уж совсем плохо, то переедем в страну по соседству, а может и за океан – мы и там выживем", пишет политолог Владимир Фесенко в колонке на "Новом времени".

Он подчеркнул, что если раньше ген выживания был присущ отдельным людям или этносу, то теперь передался стране.

"Главным достижением 27 лет независимости, особенно последних 4-5-ти, является то, что страна таки выжила и состоялась. И имеет пусть специфическую и неоднозначную, но перспективу", - считает эксперт.

По его мнению, нет простого рецепта, как преодолеть внутренний фатализм и недоверие друг к другу: "И как показала практика, когда появляется критическая ситуация, как это было в частности в 2014 году, мы начинаем проявлять свой скрытый потенциал солидарности. Так мы можем преодолевать это доверие – опять же ради выживания".

При этом политолог отметил, что украинцы должны перейти этот Рубикон – от солидарности ради выживания в критические времена к солидарности ради развития.

"Как по мне, то где-то сейчас мы и входим в этот период. И все будет зависеть от критической массы активных людей. Они уже есть, вопрос лишь в росте масштабов перехода от количества к качеству. А в частности – в передаче не гена выживания, а уже вируса солидарности как можно большей части украинцев", добавил Фесенко.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук говорил "Главреду", что самым большим достижением нашей страны является то, что она живет как независимое государство, а самый большой провал — бедность людей.