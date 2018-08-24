Яремче залило дождем и засыпало градом: опубликованы фото

Прикарпатье 24 августа накрыл масштабный ливень с градом, в результате чего затопленным оказался город Яремче Ивано-Франковской области.

Местные жители сообщают в соцсетях, что сильный ливень стал причиной пробок на улицах города, поскольку улицы стали непроездными из-за большого количества осадков.

Вероника Павлович написала в Facebook, что грозовая туча оккупировала город за десять минут: был солнечный теплый день и неожиданно начался дождь с градом.

Очевидцы непогоды активно делились в соцсетях видео и фотографиями увиденного. Они уверяют, что дождь с градом буквально сплошным слоем в считанные минуты покрыли поверхность земли водой и ледяными шариками.

#Яремчепогодка #зимаприйшланепомітно Публикация от @ ya_lenochka_ya 24 Авг 2018 в 6:10 PDT

Напомним, во Львовской области выпал вместе с сильным ливнем большого размера град, который укрыл поверхность земли, словно снег.