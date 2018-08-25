В Нацполиции стало на четыре генерала больше

Погоны новым генералам вручил президент по случаю Дня Независимости.
По случаю всеукраинского праздника - Дня Независимости - президент Украины отметил новыми званиями четверых офицеров полиции, сделав их генералами.
Согласно Указу Президента специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено:
- Начальнику Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины;
- Заместителю Председателя Национальной полиции Украины - начальнику Главного следственного управления;
Читайте такжеОт Порошенко потребовали лишить звания звездного певца Козловского- Первому заместителю председателя Сумского областного совета;
- Начальнику Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.
Причины, по которым президент отметил этими званиями полицейских, не указываются. Скорее всего, действительно только в честь Дня Независимости.
Напомним, ранее Порошенко наградил фейкового "ученого".