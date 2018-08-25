В Нацполиции стало на четыре генерала больше

Четверо новоиспеченных генералов удостоились награждения в Мариинском дворце / УНИАН

По случаю всеукраинского праздника - Дня Независимости - президент Украины отметил новыми званиями четверых офицеров полиции, сделав их генералами.

Согласно Указу Президента специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено:

- Начальнику Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины;

- Заместителю Председателя Национальной полиции Украины - начальнику Главного следственного управления;

Читайте такжеОт Порошенко потребовали лишить звания звездного певца Козловского- Первому заместителю председателя Сумского областного совета;

- Начальнику Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Причины, по которым президент отметил этими званиями полицейских, не указываются. Скорее всего, действительно только в честь Дня Независимости.

Напомним, ранее Порошенко наградил фейкового "ученого".