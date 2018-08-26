Пойманный пьяным за рулем экс-посол напился на приеме у Порошенко

Моцик засветился на приеме у Порошенко под ручку с Геращенко / Ирина Геращенко/Фейсбук

Стало известно, где так набрался бывший посол Украины в США Александр Моцик 24 августа прямо перед тем, как оказался задержан полицией за вождение в нетрезвом виде.

В День независимости Моцик, по некоторым свидетельствам, был на торжественном приеме президента по случаю 27-й годовщины Независимости Украины, который состоялся в отреставрированном Мариинском дворце. Выяснить, что скорее всего, напился он именно там, помогла фотография в Facebook, которую обнародовала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Была счастлива встретить друзей, коллег — журналистов, и, главное- наших прекрасных дипломатов, наших послов, которые приехали в Киев из всех столиц на ежегодное совещание", — написала она.

На фотографии Ирина Геращенко стоит под руку как раз с Александром Моциком.

Напомним, в Киеве в ночь на субботу, 25 августа, на площади Тараса Шевченко (Оболонский район) сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Ford Kuga, который нарушил правила — ехал по кругу против движения. За рулем машины находился бывший посол Украины в США Александр Моцик и имел явные признаки алкогольного опьянения,