Борьба за топор в гробу: во Львове подрались на похоронах бойца АТО

Группа неизвестных устроила потасовку, уверяя, что погибший завещал организовать свое погребение по другому обычаю.
Во Львове на Лычаковском кладбище на похоронах погибшего на Донбассе бойца "Айдара" Марьяна Найды произошло столкновение между ветеранами АТО и неизвестными людьми в черных футболках, которые заявляли, что погибший завещал похоронить его по языческому обряду.
"В их разговоре было слышно о язычестве, о рунвере и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, потому что он был их другом. Один же "черномаечник" таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения", - сообщил об инциденте в Facebook очевидец случившегося, бывший директор кладбища Игорь Гавришкевич.
Отмечается, что мать погибшего была шокирована произошедшим, а читавший панихиду священник просил не препятствовать погребению, но молодые люди в черном нецензурно выразились в его сторону и даже угрожали. В конфликт вмешались ветераны-добровольцы АТО, в результате чего на кладбище произошла драка.
Согласно закону, в случае отсутствия письменного завещания покойного с обрядом захоронения определяются ближайшие родственники. По воле матери погибшего похоронили по христианскому обычаю. Однако дабы избежать накала ситуации, по требованию "черномаечников" в гроб положили топор.
Очевидцы инцидента на похоронах уверяют, что происшествие было похоже на провокацию, поскольку люди в черных майках появились неожиданно и разговаривали на русском языке.
Напомним, в соцсетях разгорелся скандал из-за новой скульптуры Иисуса на одной из остановок "крестного пути" во львовском парке Высокий замок, которого назвали "зигующим".