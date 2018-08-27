Борьба за топор в гробу: во Львове подрались на похоронах бойца АТО

Неизвестные в черных футболках требовали изменить ритуал погребения бойца АТО / Фото: Facebook/Игорь Гавришкевич

Во Львове на Лычаковском кладбище на похоронах погибшего на Донбассе бойца "Айдара" Марьяна Найды произошло столкновение между ветеранами АТО и неизвестными людьми в черных футболках, которые заявляли, что погибший завещал похоронить его по языческому обряду.

"В их разговоре было слышно о язычестве, о рунвере и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, потому что он был их другом. Один же "черномаечник" таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения", - сообщил об инциденте в Facebook очевидец случившегося, бывший директор кладбища Игорь Гавришкевич.

Отмечается, что мать погибшего была шокирована произошедшим, а читавший панихиду священник просил не препятствовать погребению, но молодые люди в черном нецензурно выразились в его сторону и даже угрожали. В конфликт вмешались ветераны-добровольцы АТО, в результате чего на кладбище произошла драка.

Согласно закону, в случае отсутствия письменного завещания покойного с обрядом захоронения определяются ближайшие родственники. По воле матери погибшего похоронили по христианскому обычаю. Однако дабы избежать накала ситуации, по требованию "черномаечников" в гроб положили топор.

Очевидцы инцидента на похоронах уверяют, что происшествие было похоже на провокацию, поскольку люди в черных майках появились неожиданно и разговаривали на русском языке.

Напомним, в соцсетях разгорелся скандал из-за новой скульптуры Иисуса на одной из остановок "крестного пути" во львовском парке Высокий замок, которого назвали "зигующим".