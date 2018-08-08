На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего

Януковичу-младшему установили шикарный памятник

На элитном Братском военном кладбище в Севастополе журналисты обнаружили надгробный памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Виктору Януковичу-младшему, который, по сообщениям прессы, погиб на озере Байкал в марте 2015 года.

Виктор Янукович-младший после бегства его отца также покинул Украину и, по сообщениям СМИ, находился в России, передает "Радио Свобода".

На небольшом постаменте установлен бюст с указанием дат рождения и смерти (16.07.1981 г. – 20.03.2015 г.) младшего сына бывшего украинского президента. Кроме того, на памятнике написано «Виктор Викторович Янукович». Над ним, на арке, – цитата из Евангелия от Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Территория возле могилы ограждена каменным забором. На ней установлена скамейка, покрытая деревом и два каменных столика, высажена молодая сосна.

Братское кладбище времен Крымской (Восточной) войны (1853-1856 гг.) расположено на Северной стороне Севастополя и является мемориальным, в народе считается очень элитным. На нем захоронены солдаты, матросы и офицеры, погибшие в 1854-55, 1918-20 и 1941-45 гг. в боях за Севастополь, а также известные и заслуженные горожане.

Смерть Януковича-младшего окутана кучей неизвестностей. Изначально в 2015 году российские СМИ со ссылкой на МЧС России утверждали, что в ДТП на Байкале якоб погиб некто Виктор Давыдов, которому, однако, так же, как и Януковичу-младшему, было 33 года.

В то же время стало известно, что фамилию «Давыдова» до заключения брака с Виктором Федоровичем Януковичем имела его жена Людмила Янукович.

Уже впоследствии росСМИ признали, что 20 марта 2015 года в России, на озере Байкал, в 200 метрах от берега острова Ольхон, под лед провалился автомобиль «Фольксваген». В результате этого инцидента погиб 33-летний Виктор Янукович-младший - по информации росСМИ, он спасал остальных пятерых пассажиров авто.

23 марта тело Януковича-младшего чартерным рейсом доставили из Иркутска в Симферополь, а затем в Севастополь, где похоронили на Братском кладбище. По сообщениям СМИ, отец погибшего присутствовал на похоронах.

Читайте такжеКравчук рассказал о покушении на Януковича накануне МайданаВиктор Янукович-младший был депутатом Верховной Рады Украины, где входил во фракцию Партии регионов. В парламент он был избран в 2006 году, вскоре после назначения его отца на пост премьер-министра страны. Был известен своим увлечением автомобильными гонками, имел диплом мастера автоспорта.

В марте 2015 года Партия регионов выразила «сочувствие родителям Виктора Януковича, его вдове Ольге и сыну Илье».

По сообщения СМИ, супруга бывшего украинского президента Людмила Янукович после бегства ее мужа из Украины живет на территории Крымского полуострова, вероятно, на южном побережье Крыма неподалеку Севастополя.

Официальных подтверждений смерти Виктора Януковича-младшего со стороны украинских властей нет.