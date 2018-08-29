В Николаеве нашли повешенным военного-контрактника

В Николаеве повесился военный / flickr.com

В понедельник, 27 августа, в одном из домовладений Центрального района Николаева был найден мертвым военнослужащий-контрактник 79-ой десантно-штурмовой бригады.

"Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение", - сообщили в пресс-службе военной бригады в Facebook.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в учебном центре "Десна" в Черниговской области был обнаружен солдат срочной службы Станислав Горват с огнестрельным ранением головы.