"Рвотные рефлексы": в Сети обсуждают новость о том, что Портнов стал руководителем NewsOne

Евгений Мураев и Андрей Портнов / Евгений Мураев/Facebook

В среду, 29 августа, стало известно о том, что бывший заместитель главы Администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Украины Андрей Портнов стал управляющим телеканала NewsOne.

Портнов отметил, что собственник NewsOne Владимир Мураев передал ему телеканал в управление сроком на три года.

При этом бывший соратник Януковича не преминул потроллить президента П.Порошенко по этому поводу.

"Петр Алексеевич, когда захотите дать телеканалу какое-нибудь задание, мне звоните", - написал Портнов в своем Facebook.

Отметим, что новость о том, что Портнов стал управляющим телеканала NewsOne вызвала широкий резонанс в Сети:

Светлана Самборска: "Сногсшибательная новость дня: Канал кремлевской пропаганды Newsone управлялся из Кремля, а теперь будет из Кремля управляться. Боже, боже".

Тарас Березовец: "Андрей Портнов зашёл на Ньюзван. Конечно, не Портнов, а Кремль. Портнов это серьёзный противник, бороться с которым весьма тяжело. Влияние России на выборы становится весьма осязаемым и будет только расти. Это не повод посыпать голову пеплом. Это повод ответить на вопрос, как государство и общество должно ответить на этот прогнозированный вызов. И конечно, список гостей, который будет согласовываться для Ньюзвана, будет очень четким маркером, кто для Кремля является на ближайших выбором "своим" и на кого будет сделана ставка. На самом деле, по гостям это можно было догадаться и раньше, но теперь это становится совсем неприличным. И конечно, порядочные люди появляться в эфире Ньюзвана позволить себе не могли и раньше. Если они порядочные".

Артур Журбенко: "Андрей Портнов официально заявил, что будет принимать самое активное участие в политической жизни Украины.Подготовка почвы была еще начиная с интервью на канале ЗИК, где Портнов донес общественности, что перед законом он чист и правоохранительные ведомства претензий не имеют.Теперь самый рейтинговый, оппозиционный телеканал уходит под полное управление резонансного юриста.Если сюда добавить активность Медведчука. Смена редакционной политики 112...Битва за умы Украинцев, за пол года до выборов, новые тезы, новое общественное мнение, в контрасте с провластной пропагандой - идеологически дорасколят народ.Идейные патриоты, к сожалению, вновь остаются за бортом. Ведь они свято верили лидерам майдана, что вся беда это Янукович, его окружение и Россия. А теперь придется, стиснув зубы, мирится с новыми аргументами. Что именно Петро и майданная идеология - является главной проблемой современной Украины.Аж захотелось вернуть домой телевизор) ну чисто, попкорна пожевать".

Юрий Романенко: "Рвотные рефлексы. В свете происходящего, многие задают вопрос стоит ли бегать на 112 или Ньюзван. Думаю, что в условиях когда чинная влада проипала если не все, то почти все, вопрос медийной цноти теряет какой -либо практический смысл. С вашей (нашей) помощью или без оной мозги электората будут оттраханы по полной, поскольку очевидно как распределяется контроль над медийными кнопками накануне выборов. Поэтому ходить можно и временами даже нужно, просто надо сдерживать рвотные рефлексы, чтобы не стругануть прямо в прямом эфире".

Вадим Фульмахт: "Чувства господина Портнова можно понять - он, умный человек, сбежал из страны, зная всех действующих лиц, как облупленных, много лет. Зачем??? Чего он боялся???

Если бы он не сбежал, то давно бы дослужился до поста руководителя президентской фракции или рулил бы судебной реформой или минюстом.

Для способного человека его уровня в стране открывались невероятные возможности. Различные ничтожества с интеллектом инфузории это прочувствовали и теперь в шоколаде. А он со своим умищем где?

Вот и бесится - ибо напорол сдуру всякого, а начальник обидчивый очень".

Алексей Кучеренко: "Ахметов, Пинчук, Фирташ, Левочкин, Хорошковский, Медведчук, Коломойский, Портнов, Порошенко, Дыминский, Кононенко и тд.Найдите себе канал по вкусу и смотрите себе на здоровье.Или вовсе не смотрите.Сколько можно пороть чушь под прикрытием патриотических лозунгов?!Не боритесь со следствием - давайте бороться с причинами!".