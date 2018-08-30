В Одессе скончался сценарист "Городка" и "Джентльменов"

В Одессе скончался Александр Завелион / odessitclub.org

В Одессе ушел из жизни известный сценарист Александр Завелион, который был автором многих Юморин, команды КВН "Джентльмены ОГУ", многочисленных праздников, а также одним из авторов "Городка".

Прощание с Александром Завелионом состоится в пятницу, 31 августа, в 11.00 на Таировском кладбище Одессы, сообщает odessitclub.org.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Эстонии умер актер театра и кино Тоомас Креэн.