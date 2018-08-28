Умер известный актер из "Убойной силы"

Причина смерти Тоомаса Креэна неизвестна / Фото: kino-teatr.ru

В Эстонии умер актер театра и кино Тоомас Креэн, который снялся в российском сериале "Убойная сила" и фильме "Исаев".

Актера не стало в возрасте 59 лет еще 26 августа, причина смерти не называется, передает Life.Ru.

Креэн снялся в эстонских проектах "Келк-ищейка", "Опасный полет", "Гимназисты Викмана" и "Счастливая улица, 13".

Напомним, в Питере звезда "Убойной силы" попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее в России внезапно скончался известный актер из "Убойной силы" и "Улицы разбитых фонарей".