Городской совет Черновцов объявил бойкот ЛГБТ-сообществам

ЛГБТ-мероприятия в Черновцах теперь вне закона, правда, временно / wikipedia.org

Депутаты городского совета Черновцов практически единогласно поддержали петицию о запрете проведения в городе гей-парадов и фестивалей равенства. Петицию, которая набрала 282 голоса, ранее рассмотрели и одобрили исполнительные органы горсовета.

"Черновицкий городской совет поддержал обращение депутатов Черновицкого областного совета в Верховную Раду Украины, к президенту Украины, Кабинету министров Украины по защите института семьи в Украине", - сообщает пресс-служба мэрии.

В мэрии голода посоветовали ЛГБТ-сообществам до законодательного решения ситуации в пользу той или иной стороны воздержаться от проведения в городе общественных мероприятий. За такое решение 30 августа проголосовали 30 депутатов горсовета.

Читайте такжеВ Харькове разгромили офис ЛГБТ-сообществаНапомним, ранее в Запорожье произошел казусный случай - депутат Запорожского областного совета депутатов (фракция партии "Самопомощь") Владислав Марченко, ранее неоднократно и публично выступавший против ЛГБТ-сообщества,был назначен уполномоченным по гендерным вопросам.

Также ранее сообщалось о том, что законопроект Петра Порошенко по ЛГБТ оказался розыгрышем.