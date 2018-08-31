В Раде пригрозили уничтожить "кацапские войска" в Азовском море "за 5 минут"

В Раде пригрозили уничтожить силы РФ в Азовском море / dpsu.gov.ua

Украина располагает силами для уничтожения в Азовском море российских кораблей, заявил народный депутат Юрий Береза.

"Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей, любой флот, который туда придет, уничтожается буквально за 5-10 минут", - подчеркнул он.

Нардеп отметил, что украинскими оборонными ведомствами проводятся все необходимые мероприятия на побережье Азовского моря для адекватного ответа противнику, передает "Обозреватель".

"Измерив на каком расстоянии могут быть корабли, можно даже взять то вооружение, которое было в 1991 году в Советском Союзе - оно практически все у нас - и ракетно-артиллерийские системы смогут подавить практически любой флот", - говорит Береза.

Кроме того, он предупредил, что Россия будет продолжать вести гибридную войну против Украины: "Наличие каких-либо консервных банок с Каспия, тех москальско-кацапских войск в Азове - это часть гибридной войны России против Украины. В первую очередь - давить на нервы".

Напомним, ранее Государственный департамент США обратился к Москве с призывом прекратить "кошмарить" международное судоходство в Азовском море.