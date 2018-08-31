Запад теряет интерес к Украине, нам нужно продолжать борьбу - Дещица

Андрей Дещица / кадр из видео

Интерес к событиям на Майдане в Европе падает, так как местный бизнес хочет возобновить отношения с РФ.

Такое заявление в эфире телеканала Эспрессо сделал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Россия не готова выполнять свои обязательства ни двухсторонние, ни многосторонние, как в рамках Минских соглашений, так и в рамках международного права. И рано или поздно мы придем к тому, что Россия должна заплатить за разруху на Донбассе", - отметил посол, добавив, что намерен приглашать западных партнеров в Украину чаще, чтобы те сами увидели своими глазами, что происходит в регионе.

В Раде пригрозили уничтожить "кацапские войска" в Азовском море "за 5 минут"

Он также отметил, что репортажей про Украину в западных СМИ становится все меньше и меньше.

Читайте такжеЗрада или перемога: как Россия стала крупнейшим инвестором Украины"Упал интерес к Украине, либо привыкли к этой войне, к сожалению, или кто-то хочет выстроить новые бизнес-интересы с Россией, поэтому интерес пропадает. И для нас, послов, это стало дополнительным стимулом более ярко рассказывать о том, что происходит на Донбассе. Появились новые вызовы. Упал интерес, перестали беспокоиться по поводу войны и стали выстраивать новые бизнес-отношения с РФ, потому что теряют деньги. Поэтому рано говорить о том, что нужно заниматься просто дипломатией – встречаться, общаться, улыбаться. Нам нужно дальше продолжать борьбу, дипломатическую борьбу за единство Запада с Украиной против России. Потому что в России не только собирают грибы, там размывают западное единство", – заявил Дещица.