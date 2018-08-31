Цветы на 1 сентября: какой букет лучше покупать, и сколько это стоит

Детям на 1 сентября не стоит покупать очень большой букет, посоветовала флорист / rusnovosti.ru

В субботу, 1 сентября, в Украине будут отмечать День знаний, традиционно в этот день дети после каникул идут в школы на линейки и дарят учителям цветы.

Ребенку не стоит покупать очень большой букет, он не должен быть тяжелым, рассказала флорист Анастасия Онищенко ТСН.

"В первую очередь, отправляя ребенка в школу, и выбирая для него цветы — букет — нужно обратить внимание на его размер, то есть он не должен быть очень большим, чтобы не закрывать ребенка, не должен быть очень тяжелым", — отметила собеседница.

По ее словам, букет должен быть компактным как знак внимания и уважения учителю. "Здесь можно добавить немножко каких-то экзотических цветов или каких-то деталей декора — ягод, в чем вам в общем-то поможет специалист, чтобы сделать даже местные цветы оригинальным букетом", — добавила эксперт.Читайте также1 сентября или День знаний-2018: поздравления в прозе, стихах и анимированных открытках

Флорист подчеркнула, что георгины стойкие, их можно приобрести и в салоне, возможно, они даже растут у кого-то на даче в саду. "… композиция тоже не должна быть большой, так как с ней будет ребенок стоять, возможно, долго, ее можно поставить на землю, и учителю не нужна ваза", — сказала Онищенко.

"Чтобы собрать недорогой букет, стоит использовать сезонные цветы. Добавь к ним декор или, возможно, экзотический цветок и упаковку, которая подчеркнет их красоту, добавит цвета и защитит, и добавит немного объема. Букет не будет дорого стоить…", — заявила гостья.

Флорист сообщила, что букет с георгинами и экзотическими цветами обойдется в около 500 гривен

Детям на 1 сентября не стоит покупать очень большой букет, посоветовала флорист / Cкриншот видео с tsn.ua

"Сейчас во многих школах дети идут с одной розочкой или с одним другим цветком, для того, чтобы потом с класса потом собрался красивый букет, и его подарят учителю. Тем не менее, один цветок можно красиво оформить, взяв, например, розу и добавить к ней ту же какую-то зелень. Это могут быть колоски, это могут быть какие-то ягоды, например, рябина, калина… можно без зелени, а просто воспользоваться упаковкой… актуальны просто яркие цвета", — посоветовала эксперт.

Ориентировочная цена букета с одной розочкой и декором — 100 гривен

Детям на 1 сентября не стоит покупать очень большой букет, посоветовала флорист / Cкриншот видео с tsn.ua

Ориентировочная цена композиции с розами и декором — 350 гривен

Детям на 1 сентября не стоит покупать очень большой букет, посоветовала флорист / Cкриншот видео с tsn.ua





Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве 1 сентября не будет осадков, ожидается переменная облачность. По данным синоптиков, днем температура воздуха не превысит +28 градусов.