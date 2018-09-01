Новый главарь "ДНР" назвал дату похорон Захарченко

Убитого Александра Захарченко похоронят 2 сентября, сказал Дмитрий Трапезников / "Коммерсант"

Назначенный исполняющим обязанности главы "ДНР" Дмитрий Трапезников заявил, что убитого лидера псевдореспублики Александра Захарченко похоронят в воскресенье, 2 сентября.

В "республике" 1 ,2, 3 сентября объявлен траур, рассказал псевдочиновник журналистам, пишет "РИА Новости".

"Похороны и прощание планируются на 2 сентября. Начало прощальной панихиды будет в театре оперы и балета с 9 утра", — отметил новый главарь "ДНР".

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Также в результате взрыва тяжелое ранение получил "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Позже появилась информация, что "чиновник" также скончался.