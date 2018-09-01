Убийство Захарченко. На похороны главаря "ДНР" боевики "пригонят" бюджетников

Александр Захарченко / "Коммерсант"

На оккупированной территории Донетчины работников бюджетной отрасли в приказном порядке обязывают с семьями посетить похороны главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Укринформ" со ссылкой на педагогов школ во временно оккупированных Макеевке и Донецке.

"Пришел приказ, и нас обязывают под роспись обязательно всем быть с семьями на похоронах Захарченко", - сказали возмущенные бюджетники.

Похороны террориста пройдут в воскресенье, 2 сентября в 9.00 утра, в помещении Донецкого театра оперы и балета.

Напомним, 31 августа в во временно оккупированном Донецке в результате взрыва в кафе "Сепар" главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение. Также в результате взрыва тяжелое ранение получил "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Позже появилась информация, что "чиновник" скончался.

Назначенный исполняющим обязанности главы "ДНР" Дмитрий Трапезников позже назвал дату похорон Захарченко.