Убийство Захарченко. На похороны главаря "ДНР" боевики "пригонят" бюджетников

В общем-то, террористы "ДНР" решили сработать старыми и проверенными методами.
На оккупированной территории Донетчины работников бюджетной отрасли в приказном порядке обязывают с семьями посетить похороны главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко.
Соответствующее сообщение опубликовал портал "Укринформ" со ссылкой на педагогов школ во временно оккупированных Макеевке и Донецке.
"Пришел приказ, и нас обязывают под роспись обязательно всем быть с семьями на похоронах Захарченко", - сказали возмущенные бюджетники.
Похороны террориста пройдут в воскресенье, 2 сентября в 9.00 утра, в помещении Донецкого театра оперы и балета.
Напомним, 31 августа в во временно оккупированном Донецке в результате взрыва в кафе "Сепар" главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение. Также в результате взрыва тяжелое ранение получил "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Позже появилась информация, что "чиновник" скончался.
Назначенный исполняющим обязанности главы "ДНР" Дмитрий Трапезников позже назвал дату похорон Захарченко.